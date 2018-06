Van der Poel sprint naar ritzege in Franse etappekoers

De Brabantse alleskunner, vooral gespecialiseerd in veldrijden en mountainbiken, was na 176 kilometer opvallend genoeg de sterkste in de massasprint. De 23-jarige renner van de Belgische ploeg Corendon-Circus verraste iedereen op het laatste stuk naar de finish.



Van der Poel was een dag eerder tweede geworden in de proloog over 4,5 kilometer door Laval. De Nederlander nam door zijn sprintzege in Gorron de leiding in het algemeen klassement. Van der Poel, die vorig jaar de vierdaagse rittenkoers op de weg won, heeft 11 seconden voorsprong op de Fransman Romain Seigle. Hij zit deze week ook deels uit nood op de racefiets, omdat het mountainbiken hem vanwege een polsblessure is verboden.