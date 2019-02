Van der Poel staat koppositie in Antalya af aan Van der Kooij

Willem dirigeert histori­sche avond

12:00 Zo’n 1800 bewonderaars van Willem van Hanegem werden vanmorgen met datzelfde gevoel wakker. Het gevoel van: ‘Ik was erbij.’ Waar? Bij het verjaardagsfeest van de deze week 75 jaar geworden Van Hanegem in de Rotterdamse Doelen, dat donderdagavond uitgroeide tot een historische avond, die voor wie erbij was voor altijd onvergetelijk is.