Van der Poel staat ook bergop zijn mannetje

Video's Waarschu­wing: Engelse doelpunten­re­gen op komst in zinderende degradatie­strijd

14:39 De Engelse degradatiestrijd nadert de ontknoping en is nog altijd enorm spannend. Het Norwich City is al gedegradeerd, maar het is de vraag welke twee clubs volgen: AFC Bournemouth (37 gespeeld, 31 punten), Aston Villa (36 gespeeld, 31 punten) en Watford (36 gespeeld, 34 punten) strijden om lijfsbehoud. Bournemouth heeft al een duel meer gespeeld, maar voor Aston Villa en Watford wachten vanavond ook bepaald niet de makkelijkste tegenstanders...