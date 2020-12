Van der Poel start toch in Dendermonde met oog op WK

reactie Van Wonderen hoeft GA Eagles in Kerkrade amper bij te sturen: ‘Muziek in deze selectie‘

20 december Hij was benieuwd hoe Go Ahead Eagles zich drie dagen na de intensieve bekerpartij tegen Cambuur zou presenteren. Kees van Wonderen werd in Kerkrade niet teleurgesteld. De trainer zag hoe ook de wedstrijd tegen Roda JC in klinkende munt werd omgezet: 3-0.