Van der Poel valt in greppel tijdens Driedaagse Brugge-De Panne

De Nederlandse wielrenner van Alpecin-Fenix reed in de kopgroep toen hij door nog onbekende oorzaak de berm indook. Op dat moment wilde hij opschuiven naar voren om mee te doen voor de eindzege. Mogelijk was de harde wind de reden dat hij in de greppel belandde. Op helikopterbeelden was te zien dat de winnaar van de Ronde van Vlaanderen enige tijd in de berm bleef liggen.