Van der Poel valt opnieuw in de prijzen

Keuken Kampioen Divisie Doelpunt­rij­ke kraker eindigt onbeslist, GAE vervolgt imponeren­de serie

22:10 In een zinderend topduel in de Keuken Kampioen Divisie grepen De Graafschap en FC Volendam naast een zege: 3-3. Go Ahead Eagles vervolgde zijn ongeslagen serie. Koploper Cambuur komt zondag pas in actie.