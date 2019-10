Van der Poel verdedigt in Silvelle zijn Europese titel

Bekend was al dat Van der Poel zondag in de Superprestige-cross van Ruddervoorde zijn rentree maakt in het veld. Een week later volgt dus het EK. De afgelopen twee jaar veroverde de regerend wereldkampioen de Europese titel: in 2017 in het Tsjechische Tabor, vorig jaar in Rosmalen.

Van der Poel rijdt daarna nog zes crossen in november, waaronder twee wereldbekerwedstrijden in Tabor en in Koksijde. Verder is hij te zien in de crossen van Niel, Hamme, Wachtebeke en nogmaals Koksijde, maar dan om de DVV-Trofee. De Nederlander is benieuwd naar zijn vorm. ,,Sinds midden-oktober heb ik de trainingen weer hervat. Uiteraard met het oog op het veldritseizoen, maar écht specifieke crosstrainingen heb ik amper gedaan. Ik denk dat ik tot nu vier keer op mijn crossfiets heb gezet", legt de veelwinnaar uit.



Zondag keert hij na een korte rustperiode terug in het veld. De afgelopen drie edities was hij in Ruddervoorde de sterkste.