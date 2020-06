Van der Poel verkent voor het eerst Parijs-Roubaix en pakt meteen twee records

'Wachten op problemen' Doorgaan US Open: Sporthart zegt ja, verstand zegt nee

9:27 Spelers met corona, veel reisbeperkingen en een uitgeklede versie van de US Open. De vraag rijst: moet de tenniswereld willen opstarten in augustus? Nee, zeggen insiders. ,,Het is te gecompliceerd. Het is wachten op problemen.’’