Van der Poel verslaat Van Aert in eerste veldrit

Na twee van de tien rondes gingen Van Aert en Van der Poel er vandoor. De wereldkampioen deed er alles aan om zijn rivaal achter zich te houden, maar Van der Poel had na vier rondes toch een voorsprong van zeven seconden te pakken. Heel groot werd de voorsprong nooit, maar de Nederlandse kampioen wist deze wel nog zes ronden vast te houden.

Net als twee jaar geleden was Van der Poel weer de beste in Meulebeke. Van Aert werd enkele seconden later tweede. Quinten Hermans werd derde. Lars van der Haar finishte als tiende.

Voor Van der Poel is het de derde keer op rij dat hij de Berencross op zijn naam schrijft. ,,Ik ben heel blij met deze overwinning maar ik voelde dat ik nog niet op een heel goed niveau zit", zei Van der Poel. ,,Mijn conditie was wel goed genoeg om te winnen. Ik merkte dat de voorsprong vasthouden best lastig was, verder uitlopen ging niet. Dan ga je op dit parcours fouten maken."

De Nederlander start zondag ook in de veldrit in Ronse. ,,Ik werk meteen een dubbel weekend af. Het is dus belangrijk om zo snel mogelijk te herstellen van de inspanningen want ik moet er echt nog inkomen."

