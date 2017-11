Van der Poel voldoende hersteld voor wereldbekerwedstrijd in Bogense

Cunego (36): nog één Giro en dan stoppen

15:07 Damiano Cunego hoopt in 2018 nog één keer de Ronde van Italië te kunnen rijden. De Italiaanse wielrenner, 36 inmiddels, won de Giro in 2004 en ziet het als een mooi afscheid van de wielersport. De vraag is wel of zijn ploeg, Nippo-Vini Fantini, een wildcard krijgt. Dat was dit jaar niet het geval.