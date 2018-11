Van der Poel voor derde jaar op rij de sterkste in Flandriencross

Mathieu van der Poel heeft voor het derde jaar op rij de Flandriencross gewonnen, een veldrit in het Belgische Hamme uit de reeks om de DVV-Trofee. De Nederlander deed dat een dag nadat hij in het Tsjechische Tabor al de beste was in een cross om de wereldbeker.

Al in de eerste ronde ging Van der Poel, die ‘s ochtends was komen aanvliegen uit München, ervandoor. Hij kreeg Tom Meeusen mee, zijn Belgische ploeggenoot bij Corendon-Circus. Pas in de voorlaatste ronde liet Van der Poel zijn teamgenoot achter, op jacht naar tijdwinst voor het klassement dat wordt aangevoerd door de Belg Toon Aerts. Het was zijn elfde overwinning van het seizoen.

,,Nu geloof ik weer dat ik nog kans heb op de eindzege’', zei Van der Poel, die ruim 2 minuten terugpakte op Aerts, bij Sporza. Het verschil is nu 1.56. Lars van der Haar, nog altijd tweede, zit twee seconden dichter op Aerts. Van der Poel was verbaasd over de marge die hij binnen de kortste keren veroverde op de concurrentie. ,,Ik had dat niet verwacht op dit parcours. Het was fijn dat Tom zo lang mee kon, zeker op de stukken met wind tegen kon hij me helpen. Ik geloof wel dat ik vandaag op mijn allerbest was.’'

Meeusen dacht nooit aan de zege. ,,Ik was dankbaar dat ik mee mocht. Mathieu had me eerder kunnen lossen maar keek dan om en hield in. Het was bijzonder om zijn achterwiel zo lang van dichtbij te zien’', aldus de Belg, die op ruim 40 seconden tweede werd. Diens landgenoot Laurens Sweeck werd ver daar achter derde. Joris Nieuwenhuis finishte in Hamme als zesde, Corné van Kessel werd zevende.

De Belgische wereldkampioen Wout van Aert ontbrak.