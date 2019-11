Van der Poel weer klasse apart, ook Kastelijn oppermachtig

AmbiancecrossMathieu van der Poel blijft onverslaanbaar in het huidige veldritseizoen. In het Belgische Wachtebeke schreef de 24-jarige Nederlander met groot vertoon van macht de Ambiancecross op zijn naam.

In de zesde ronde sloeg Van der Poel toe en reed hij bijna fluitend weg van zijn tegenstanders. De wereldkampioen bouwde zijn voorsprong vlot uit en liet de teugels uiteindelijk wat vieren, waardoor hij op de finish dertien seconden overhield op de Belg Tim Merlier, die als tweede over de meet kwam. Diens landgenoot Quinten Hermans werd derde.



Van der Poel startte dit seizoen aan zes veldritwedstrijden, en won ze alle zes. De Ambiancecross maakt geen deel uit van een klassement. De organisatie hoopt in de toekomst deel uit te kunnen maken van het wereldbekerklassement.

Morgen is Van der Poel, afgelopen woensdag gekozen tot wielrenner van het jaar, ook van de partij bij de wereldbekerwedstrijd van Koksijde. Daar gaat hij niet vanaf voren van start. ,,Het is een lastige omloop, maar ik kijk er wel naar uit. Ik hoop dat ik de ruimte krijg om erdoorheen te komen”, aldus Van der Poel. ,,Vandaag zag het er misschien makkelijk uit, maar het was een uur lang diep gaan.”

Ook Kastelijn oppermachtig

Volledig scherm Yara Kastelijn. © BELGA Eerder op de dag had de Nederlandse Yara Kastelijn ook met overmacht de Ambiancecross gewonnen. De Europees kampioene, die rijdt voor de ploeg 777, reed vrijwel van start tot finish voorop.



Wereldkampioene Sanne Cant pakte achter Kastelijn de tweede plek. De Belgische hield haar landgenote Laura Verdonschot en de Italiaanse Alice Maria Arzuffi achter zich.

Kastelijn was eerder dit seizoen al de beste in de Superprestigecross van Gavere, de Koppenbergcross en het Europees kampioenschap in het Italiaanse Silvelle.