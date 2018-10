Van der Poel wint met grote overmacht in Ruddervoorde

Dit keer maakte de Nederlandse kampioen het verschil al in de openingsronde. Na welgeteld vier minuten koers had hij al een paar seconden voorsprong op de concurrentie. Hij breidde zijn voorsprong ronde na ronde uit tot een minuut maar liet het tempo in de slotronde een beetje zakken. Uiteindelijk won hij met vijfendertig seconden voorsprong op Wout van Aert, die voor de achtste keer tweede werd dit seizoen. Toon Aerts vervolledigde het podium.



Voor van der Poel is het al zijn zesde overwinning van het seizoen, de derde in de Superprestige. De Nederlander staat aan de leiding van het regelmatigheidsklassement.