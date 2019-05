Van der Poel wint ook short track in Nove Mesto

Bouwmees­ter derde na vijfde dag in Porto

19:37 Marit Bouwmeester staat na de vijfde dag van het open Europees kampioenschap in de Laser Radial op de derde plaats. Voor de kust van Porto kwam de zeilster in de negende en tiende race respectievelijk tot de vijfde en derde plaats. In het klassement leverde ze daarmee één plek in.