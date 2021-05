Van der Poel zal er in Albstadt direct moeten staan: ‘Misschien ben ik de aansluiting wel weer verloren’

Door Daan Hakkenberg



Twee mountainbikewedstrijden, meer rijdt Mathieu van der Poel niet voordat hij deze zomer aan de start staat op de Olympische Spelen in Tokio. De eerste dit weekeinde in Albstadt in het zuidwesten van Duitsland, iets ten zuiden van Stuttgart. Volgende week volgt deel twee in het Tsjechische Nové Mesto. Voor Van der Poel begint de ‘Road to Tokio’ in de regen van Albstadt . ,,Zo voelt het. Zowel dit weekeinde, als volgende week is belangrijk voor mij. Ik ben gemotiveerd om zo goed mogelijk te presteren.’’