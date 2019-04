Van der Poel ziet zichzelf niet als favoriet voor Ronde van Vlaanderen

Van der Poel ging op 63 kilometer van de finish zelf op avontuur en legde daarmee de basis voor een succesvolle vlucht. ,,Dat was eigenlijk een instinctmoment. Het was een goed moment om te anticiperen. We hadden een mannetje vooruit gestuurd, maar die viel helaas weg vanwege een kapot achterwiel.” Van de vijf man vooruit, Van der Poel, Turgis, Pöstlberger, Jungels en Benoot, toonde de kopman van Corendon-Circus zich de beste.



,,Het was in de slotfase opletten dat er niemand meer ontsnapte’', keek de winnaar terug op de finale. ,,Dat lukte goed, ik heb alles meteen gecounterd. In de sprint keek ik net op tijd om toen Turgis van de zijkant kwam. Ik voelde dat er nog een sprint in de benen zat.’’



Van der Poel mag het zondag opnieuw laten zien in de Ronde van Vlaanderen. ,,Ik zie mezelf daar nog niet als een favoriet. Dit is 180 kilometer, de Ronde van Vlaanderen is nog bijna honderd kilometer meer.”