Van der Poel: Zondag ben ik helemaal hersteld

Tweede stunt voor Haase in Parijs blijft uit, Del Potro te sterk

13:41 Robin Haase is in de achtste finales van het Masterstoernooi in Parijs uitgeschakeld door Juan Martin del Potro. De Hagenaar kon zijn stunt in de vorige ronde -hij versloeg de mondiale nummer vier Alexander Zverev- geen vervolg geven tegen de nummer 17 van de wereldranglijst. Na een sterk begin moest Haase toch in twee sets buigen voor de Argentijn: 5-7, 4-6.