Van der Poels ploegmaat De Bondt wint Halle-Ingooigem

Vijf renners trokken vandaag ten aanval: Elias Van Breussegem, Gianni Marchand, Thomas Joseph, Cormac McGeough en Adam Lewis. In de achtergrond bepaalde Deceuninck-Quick-Step het tempo. Met Álvaro Hodeg en Nederlander Fabio Jakobsen had de Belgische WorldTour-formatie twee sprintijzers in het vuur.



Op zo’n 50 kilometer van de streep waren de vijf vluchters eraan voor de moeite. Vervolgens regende het aanvalspogingen, maar een sprint was onvermijdbaar. Zo leek het. De sprinters werden in stelling gebracht, tot een massale valpartij vlak na de vod de spurt ontsierde. De Bondt sloeg zo plots een gaatje en hield stand tot op de streep. Piotr Havik en Philippe Gilbert maakten de top drie compleet.