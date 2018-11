Van der Sar baalt: Griekse fans hadden vrij spel

Beelden van zware vuurbommen met metershoge vlammen gingen de wereld over omdat hooligans van AEK Athene alle gelegenheid kregen de meegereisde fans van de Amsterdamse ploeg voortdurend te bekogelen. De politie geep wel hard in toen er vanuit het bezoekersvak agressief werd gereageerd op de aanval. Ook bleek tot onvrede van Ajax dat er fans zonder kaartje en bevriende Poolse hooligans in het vak voor de Amsterdamse supporters zaten. ,,Wij hebben vooraf onze zorgen reeds geuit bij de UEFA en de veiligheidsorganisatie van AEK", vertelt Van der Sar aan het ANP. ,,En erop aangedrongen streng te fouilleren en een zorgvuldige kaartcontrole te doen. Maar bij de instroom van onze fans bleek daar nauwelijks sprake van te zijn. Zodoende kwamen er ook lieden in ons vak die wij daar niet hadden willen hebben.” ,,De politie stond toe dat ons vak meerdere keren werd aangevallen door bewapende Griekse fans", vervolgt de algemeen directeur. ,

,,Iedereen heeft kunnen zien dat zij vrij spel hadden om vuurwerk en andere projectielen ons vak in te gooien. De politie richtte zich alleen op onze fans en nauwelijks op de Grieken. Charges uitvoeren in een vol vak is levensgevaarlijk, maar toch werd het gedaan.”

,,Gelukkig heeft onze spelersgroep na de wedstrijd nog feest kunnen vieren met het uitvak. En ze kunnen bedanken voor hun steun. Want het is duidelijk dat er, met name bij de Europese duels, een fantastische wisselwerking is tussen spelers en supporters. En dat moet de boventoon voeren, net als het bereiken van de volgende ronde in de Champions League.¨