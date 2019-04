Van der Sar babbelt bij met Ronaldo

,,Wat een prestatie van Ajax tegen Juventus'', schreef Van der Sar op Twitter bij een foto waarop hij samen met zijn zoon Joe en Ronaldo poseert. ,,We hebben volgende week in Turijn nog alles om voor te spelen. Geweldig ook om met Ronaldo te praten over onze tijd in Manchester. Bedankt voor de tijd die je voor mijn familie nam.''

Van der Sar speelde bij Manchester United vier jaar samen met Ronaldo. ,,Toen stond hij aan het begin van zijn ambitie om de beste voetballer ter wereld te worden. Het mooie was dat hij dat ook altijd uitsprak. Dat zeggen natuurlijk meer mensen, maar hij heeft er ook echt de tijd en energie ingestoken. Die buikspieren komen niet zomaar uit een potje'', zei de oud-doelman onlangs. ,,Uitgaan was ook niet echt z'n ding. Van binnenuit is hij een aardige gozer. Een echte familiejongen. Als we kinderen mee hadden, mijn zoon of die van Paul Scholes, liep hij altijd een beetje te spelen met ze.”