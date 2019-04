Van der Sar: Dit is waarvoor je jaren werkt, investeert en gezeik hebt

,,Heel gaaf dat alle puzzelstukjes in elkaar vallen’', zei Van der Sar bij Veronica, nadat Ajax met winst op Juventus (1-2) de halve finales van de Champions League had bereikt. ,,We zijn met een project bezig. Soms lukt het dan niet in één keer. Maar dit is waarvoor je al die jaren werkt, investeert en gezeik hebt. Dan is dit heel lekker.’’



Eindelijk won Ajax eens van Juventus, de Italiaanse club die in 1996 (finale) en 1997 (halve finales) te sterk bleek in de Champions League. Dat was in de tijd dat Van der Sar nog onder de lat stond bij de Amsterdammers. ,,Ik heb daarna in Turijn ook niet mijn gelukkigste tijd als voetballer gehad. Dan is het wel fijn als je dit resultaat haalt. Maar we zijn er nog niet. Ik hoop dat Erik de boys weer scherp krijgt, want zaterdag spelen we tegen FC Groningen. Dan moet er ook weer gewonnen worden.’’



Het bereiken van de laatste vier levert Ajax nog eens 12 miljoen euro op. ,,Maar dat geld interesseert me niet’', zei Van der Sar. ,,Natuurlijk moeten we spelers betalen, contracten afsluiten. Maar dit is voetbal, dat is waar het om gaat. We spelen op de manier waarop Ajax wil en moet spelen, de manier waarop de mensen ons kennen. Dit gaat wederom heel de wereld over. Qua begroting staan we in deze fase van de Champions League onderaan de lijst. Maar Ajax is een grote naam in het voetbal. We kunnen met z’n allen, als voetballend Nederland, trots en blij zijn dat we het weer geflikt hebben.’’