Van der Sar over begeerde Ajacieden: ‘Er komt geen korting van 50 procent’

Poll & video Het beste elftal ooit: onze experts stellen de beste ploeg aller tijden samen

18:42 In deze voetballoze periode is het heerlijk om te discussiëren over triviale onderwerpen als: wie is nou de beste speler ooit? Of welke spelers moeten er in het beste Nederlandse elftal ooit? En dat is precies wat Maarten Wijffels en Mikos Gouka doen. Vandaag de afsluiter van deze rubriek: het beste elftal ooit. Stem op het sterkste ploeg en bekijk de onderbouwing van onze experts.