Van der Sar pleit voor meer interessante duels in Europa

Volgens Edwin van der Sar, vice-voorzitter van de ECA, is het doel van de belangenorganisatie voor Europese topclubs niet om een gesloten competitie te promoten. ,,Wij vechten voor deelname van meer landen en clubs. Om Europees voetbal goed te ontwikkelen is het belangrijk dat we meer interessante wedstrijden spelen en soms heb je dat niet in de nationale competities”, aldus de Ajax-directeur.