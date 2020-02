Van der Vaart: Ik hoop dat onze jongens bij Atalanta gaan verrassen

PEC Zwol­le-voorzitter Adriaan Visser na racisme-rel en ontslag Ron Jans in VS: ‘Hij blijft hier altijd welkom’

17:00 Voorzitter Adriaan Visser van PEC Zwolle vindt het onbegrijpelijk dat oud-trainer Ron Jans bij het Amerikaanse FC Cincinnati in een racisme-rel terecht is gekomen. Jans had daar in de kleedkamer meegezongen met een rapnummer waarin het woord ‘nigger’ werd gebruikt en nam kort voor aanvang van het nieuwe seizoen in Amerika ontslag. ,,Toch blijft hij bij ons erelid en altijd welkom’’, zegt Visser.