Van der Voort toont veerkracht na bliksemstart Meulenkamp en bereikt derde ronde

Lewandow­ski: de beste van de wereld sluit 2020 af in stijl

11:39 Zijn voetbaljaar was al perfect. Maar Robert Lewandowski maakte het op de valreep nog iets perfecter. Zijn winnende 2-1 voor Bayern München tegen Bayer Leverkusen was gisteren zijn 45ste treffer in dit kalenderjaar. De beste speler van de wereld eindigt 2020 ook als de productiefste.