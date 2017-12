Van der Weijden en Visser verrassen op 5 kilometer

Slecht nieuws voor Letitia de Jong

De toch wel verrassende namen op de 5 kilometer betekenden slecht nieuws voor Letitia de Jong. De sprintster werd eerder deze week derde op de 500 meter, maar bezette daarmee de laatste plek in de selectievolgorde. De Jong is nu de elfde unieke schaatsster in de matrix en valt vermoedelijk buiten de boot. De selectiecommissie van de KNSB maakt op Oudjaarsdag de definitieve olympische ploeg bekend.

,,Ik had dit echt niet verwacht," gaf Van der Weijden na afloop toe. ,,Ik heb het afgelopen niet zo vaak een goede vijf kilometer gereden, dus ik ging er ontspannen in. Maar het ging er echt heel makkelijk."

Er waren slechts vier schaatsters ooit sneller op de 5 kilometer in Thialf. ,,Dat is een mooi rijtje. Ik ben er blij mee dat ik dat heb kunnen laten zien. Ik heb vier jaar geleden genoten van de Olympische Spelen in Sotsji. Dat was zo mooi om mee te maken. Ik heb de laatste jaren veel met Esmee getraind. Dat heeft nu heel goed uitgepakt. Dat wij nu samen gaan is natuurlijk super mooi. Om 17.00 uur beginnen de mannen aan de laatste afstand op het OKT in Thialf: de 1500 meter.