Van Dijk: CL laten lopen voor titelrace? Natuurlijk niet

Koploper Liverpool, dat vanavond moet winnen van de Italianen om te overwinteren in het miljardenbal, lijkt dit seizoen met Manchester City te strijden om het kampioenschap. Van Dijk vindt de gedachte om de Champions League te laten lopen ten faveure van de titelrace in eigen land ‘belachelijk’.



,,Als we het vanavond niet redden, spelen we straks alsnog in de Europa League. Maar daar denk ik helemaal niet aan. Ik ga niet eens antwoorden op vragen of we de wedstrijd tegen Napoli niet beter kunnen laten lopen. We willen de wereld laten zien dat we thuishoren in de Champions League. Fans die iets anders denken, zijn geen fans van Liverpool.”