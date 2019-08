Van Dijk en Wijnaldum leggen na strafschoppen beslag op Supercup

Door Pim Bijl



Zo euforisch als tweeënhalve maand geleden na de Champions League-winst waren Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum uiteraard niet. Maar met de Europese Super Cup hebben de twee Nederlanders wel weer een prijs op het hoogste niveau binnen gesleept. De Europese Super Cup, na het verslaan van Chelsea na de strafschoppenserie, staat toch mooi op hun cv.



Een vrolijke groepsknuffel - inclusief een jubelende Jürgen Klopp - om doelman Adrián volgde nadat de doelman de strafschop van Taddy Abraham stopte. Zo liepen Van Dijk en Wijnaldum om kwart voor één in de Turkse nacht met een tevreden lach over het veld in een toch al zo vermakelijk Engels onderonsje.



Op en neer golfde de wedstrijd, met overtuigende fases van beide ploegen. Zo was de eerste helft voor Chelsea met N’Golo Kanté als uitblinker en Olivier Giroud als doelpuntenmaker. Terwijl Liverpool gevaarlijker was in de tweede helft, ook al omdat Jürgen Klopp Roberto Firmino en later ook Georgino Wijnaldum in het veld bracht. Sadio Mané maakte de gelijkmaker.

Wijnaldum

De op de bank begonnen Wijnaldum kreeg uiteindelijk toch een dik uur speeltijd in zijn benen, want na negentig minuten stond het nog altijd 1-1 en werd er verlengd. Vrolijk ging de wedstrijd in hoog tempo door. Mané scoorde zijn tweede van de avond, een bijzonder fraaie dit keer, met een geweldig schot in de verre hoek. Lang kon Liverpool niet van die voorsprong genieten. Het was Jorginho die een strafschop benutte. Even daarvoor waren alle ogen gericht op Stéphanie Frappart, maar de Française werd bij haar beslissing gesteund door de VAR.

Frappart had een druk avondje in het stadion van het Turkse Besiktas. Zij keurde twee Chelsea-doelpunten af wegens buitenspel. Terecht, zoals sowieso weinig aan te merken was op het optreden van de Française. Voor het eerst stond een UEFA-wedstrijd op het allerhoogste niveau bij de mannen onder leiding van een vrouw. Een noviteit, maar Frappart bleef lang moeiteloos overeind. Enige twijfel was er in de verlenging bij de omstreden toegekende strafschop aan Chelsea, nadat Tammy Abraham over het been van doelman Adrián viel.

Strafschoppen

Het bleef bij vier doelpunten, dus moest een strafschoppenserie de beslissing brengen. Daarin won Liverpool. Terwijl Frank Lampard wel een succesje bij Chelsea kon gebruiken. Hij had zich willen revancheren voor het voorbije weekeinde. Tijdens zijn debuut als trainer van Chelsea in de Premier ging het finaal mis met een 4-0 nederlaag tegen Manchester United. Op het bij vlagen heerlijke combinatiespel in Istanboel kan Lampard verder bouwen, maar zuur was zijn gezicht na afloop bij het zien van het feestje van Liverpool.

