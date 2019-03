Van Dijk goud waard voor Liverpool in München

Volledig scherm © AFP

Het had wel iets weg van de paniek die in Nederland heerste toen Oranje na het bronzen WK 2014 in Brazilië opeens ontbrak bij het EK 2016 en het WK 2018. Er was een ware voetbalcrisis. In Engeland werd er, net als in Nederland, ook al eens gezocht naar oorzaken van het feit dat de resultaten tegenvielen. Niet zoals bij ons met de nationale ploeg, wel met de steenrijke clubs die al te vaak vroeg in de Champions League sneuvelden. In 2007/2008 en 2008/2009 waren er nog vier Engelse clubs actief in de Champions League toen de kwartfinales waren aangebroken.

Maar het werd allemaal minder. Andere landen leken het stokje over te nemen, al was Liverpool natuurlijk vorig seizoen al ijzersterk met een finaleplaats. Maar dit seizoen is alles dus anders. De aanval van Bundesliga werd in de achtste finales vakkundig afgeslagen door de Britse ploegen. Borussia Dortmund vloog eruit tegen Tottenham Hotspur. Schalke 04 werd voor paal gezet door Manchester City en gisteren verdween Bayern München van het Europese toneel. Liverpool poetste de 0-0 van Anfield Road vakkundig weg in Duitsland.

Volledig scherm © AFP Dat was dankzij de krachtige kopstoot van Virgil van Dijk, die toch al prima speelde. En die goal was nodig want Bayern München rook even bloed. Aanvankelijk niet, dankzij hun ervaren keeper Manuel Neuer. Die keepte in München zijn 100ste wedstrijd in de Champions League. Maar bij de 0-1 van Sadio Mané stond de keeper van de Duitse nationale ploeg er bij als een beginneling. De international van Senegal was op pad gestuurd door Van Dijk. En hoewel de linkerspits zelf alles goed deed, profiteerde hij ook optimaal van geklungel in de Duitse defensie. Rafinha stond aan de verkeerde kant te dekken en Neuer verscheen bij de situatie waar het doel verlaten de minst logische beslissing was.

De aanhang van Liverpool glunderde met de 0-1 op het scorebord. Tottenham Hotspur, Manchester United en Manchester City hadden dus al een ticket voor de kwartfinale op zak en Liverpool was dus ook goed op weg. Al werd het toch weer even spannend. Serge Gnabry ontsnapte aan Andy Robertson en de voorzet van de rechterspits zag zijn voorzet door Joel Matip in zijn eigen doel worden gewerkt: 1-1.

