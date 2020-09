Van Dijk houdt dubbel gevoel over aan brons: ‘Te traag gestart’

Maar, bedacht Van Dijk zich ook: ,,Ik kom van ver na mijn bekkenbreuk van vorig jaar.” Die kostte haar deelname aan het WK in Yorkshire. En dus was er ook enige genoegdoening over een nieuwe podiumplaats op een WK. In 2013 was ze al eens wereldkampioene op het onderdeel. Daarbij was ze normaal gesproken niet eens gestart in Imola. Van Dijk werd pas aangewezen nadat Annemiek van Vleuten zich vanwege een gebroken pols had afgemeld voor de tijdrit.



,,Eigenlijk bizar dat ik hier niet had kunnen rijden. Als Annemiek zich niet had afgemeld houden ze een podiumkandidaat thuis. Die regels moeten veranderen”, vond van Dijk, die zaterdag ook in de wegwedstrijd uitkomt. Daarin krijgt ze naar alle waarschijnlijkheid ook gezelschap van Van Vleuten, die ondanks haar blessure wil opstappen om haar titel te verdedigen.