‘Van Dijk is goed, maar niet de Messi onder de verdedigers’

Van Dijk is een complete, moderne topverdediger vinden zowel De Wolf als Van Tiggelen. ,,Hij heeft alles wat een verdediger moet hebben. Hij is kopsterk, heeft een lange trap, straalt rust uit, is een natuurlijke leider die doet waar hij voor staat. Kortom, een echte no-nonsense verdediger. Een uitzonderlijk talent", vindt de Wolf. ,,Een godsgeschenk voor het Nederlandse voetbal.”



,,Hoe goed hij is in vergelijking met topverdedigers als Sergio Ramos en Giorgio Chiellini?”, vraagt Van Tiggelen. ,,Een Chiellini of een Ramos zijn niet per se minder dan Van Dijk. Het voordeel van Van Dijk is zijn leeftijd, er zit nog wat rek in. Hij kan alleen nog maar beter worden.” De Wolf is wat stelliger. ,,Hij is de beste verdediger die op dit moment op de Europese velden rondloopt. Het enige waar het hem aan ontbreekt zijn prijzen en de nodige ervaring. Een echte topverdediger heeft een noemenswaardige prijzenkast.”