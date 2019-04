Van Dijk snelt naar zege in tijdrit Healthy Ageing Tour

EK-finale Turnster Veerman illusie armer, ervaring rijker

16:00 Turnster Sanna Veerman verloor in de de brugfinale van de EK in Polen even de controle. In de handstand raakte ze in problemen en zag geen andere uitweg dan het toestel te verlaten. De 17-jarige debutante uit Oosthuizen werd achtste en laatste in de Netto Arena van Szczezin, een ervaring rijker en een illusie armer.