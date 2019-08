Van Dijk vindt het prima dat vrouw Super Cup fluit: ‘Kijk eens naar haar cv!’

De Europese bond UEFA wees de Française Stéphanie Frappart aan voor het duel tussen de winnaars van de Champions League en Europa League. ,,Als iemand kwaliteit heeft, en dat heeft ze, want anders zou ze niet voor deze wedstrijd zijn aangewezen, dan is het prima", zei Van Dijk een dag voor de wedstrijd in het stadion van de Turkse club Besiktas.

Volgens manager Jürgen Klopp werd het ook tijd dat een vrouw eens een wedstrijd van zo’n statuur zou fluiten. ,,De tijd is er rijp voor. Bibiana Steinhaus fluit in Duitsland al bij de mannen in de Bundesliga. Ik ben blij dat we onderdeel worden van een historisch moment. Dit is de eerste en hopelijk niet de laatste keer”, zei de Duitser, die het niet kon laten een kwinkslag te maken. ,,Ik zal zo aardig mogelijk proberen te kijken, anders wordt mijn moeder boos.”



Klopp heeft met Van Dijk, Georginio Wijnaldum en Ki-Jana Hoever drie Nederlanders opgenomen in zijn selectie van 23 spelers. Sepp van den Berg, in de zomer overgekomen van PEC Zwolle, is net als zieke verdediger Dejan Lovren niet meegereisd naar Istanboel. Liverpool moet het ook doen zonder de geblesseerde keeper Alisson Becker.