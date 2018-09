Van Dijk wint Madrid Challenge, dagzege voor Bronzini

Memphis Depay slaat terug na kritiek Rooney over hoed en Rolls-Roy­ce

17:48 Wayne Rooney gaf gisteren zijn eerste grote interview sinds hij in de MLS speelt. De voormalige ManUnited-ster haalde in The Times uit naar Memphis Depay. Onder meer zijn kledingstijl kwam aan bod. De ex-PSV'er sloeg vandaag via Instagram terug.