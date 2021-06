Van Dijk wint proloog in Lotto Belgium Tour: ‘Goed voor het vertrouwen’

Ellen van Dijk heeft in Chimay de proloog van de Lotto Belgium Tour gewonnen. Over een afstand van 4,4 kilometer was de tijdritspecialist met een tijd van 5.34 minuten drie seconden sneller dan haar ploeggenote Zoë Backstedt. Jolien d’Hoore werd derde.

Van Dijk was in april nog besmet geraakt met het coronavirus, maar steekt nu in goede vorm. Vorige week eindigde de renster van Trek-Segafredo nog als tweede op het NK tijdrijden op dertien seconden van Anna van der Breggen. Eerder dit jaar won de 34-jarige renster ook de tijdrit in de Healthy Ageing Tour in Lauwersoog, om een dag later vervolgens het eindklassement op haar naam te schrijven.



De renster van Trek-Segafredo draagt ook de rode leiderstrui in de eerste etappe die woensdag van start gaat in Blankenberge en finisht in Brugge. De Ronde van België telt drie etappes en eindigt vrijdag

De Lotto Belgium Tour werd in 2012 en 2013 gewonnen door Van Dijk. Annemiek van Vleuten won de rittenkoers in 2014 en 2016, Anouska Koster schreef de wedstrijd in 2017 op haar naam. Vorig jaar vond de koers geen doorgang.

Vertrouwen

,,Ik ben heel blij dat ik hier de proloog win. Het is goed voor mijn vertrouwen na een lange periode met slechte vorm”, zei Van Dijk. ,,Het was heel nat, maar het parcours was rechttoe rechtaan. Er was maar één bocht waar je niet vol door kon. Het was een ideaal parcours voor mij. Ik had tijdens de rit het gevoel dat ik niet echt door de pijn heen kon trappen, maar het was genoeg.”



Van Dijk was ook blij voor haar 19-jarige ploeggenote Bäckstedt die als tweede eindigde. ,,Dat was mooi om te zien en ook een verrassing voor haarzelf, denk ik. We weten dat ze veel talent heeft en het was leuk om te zien dat ze zo dichtbij mijn tijd kon komen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.