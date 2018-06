Van Dijk wint slotrit in Thüringen

Van Dijk eindigde als tweede in het eindklassement achter de Duitse Lisa Brennauer. Die was ook tweede in de tijdrit waarin ze twee seconden toegaf op Van Dijk. In het eindklassement bedroeg het verschil tussen beiden vijf seconden.



,,Deze kwam uit mijn tenen'', zei Van Dijk na haar race tegen de klok. ,,Het was een lastig parcours om je ritme te vinden en ik had zeker geen superdag. Het is jammer dat het niet genoeg was voor het eindklassement, maar ik ben wel blij met deze zege natuurlijk.''



Van Dijks ploeggenote Lucinda Brand finishte als derde in de tijdrit, dat was ook haar klassering in het eindklassement.