Van Duijvenbode denkt niet aan ontslag bij auberginekwekerij: ‘Ook al word ik wereldkampioen’

Zijn opkomst voorafgaand aan zijn eerste partij op het WK ging de wereld over. Social media staan inmiddels vol met filmpjes van Van Duijvenbode, die aan het uitgroeien is tot een ware cultheld. Een 28-jarige medewerker van een Westlandse auberginekwekerij, de nummer 43 van de wereld, die nog maar vier partijen verwijderd is van eeuwige roem.

Ondanks dat hij wordt overladen met berichten en verzoeken handelt Van Duijvenbode alles zelf af. ,,Ik heb alles nog in eigen beheer en ik vind het fijn om zelf te weten wat er allemaal gebeurt. Nu kan dat allemaal nog wel, maar wellicht gaat dat in de toekomst wel veranderen. Ik kan alles best makkelijk uitschakelen en op wedstrijddagen doe ik helemaal niks", aldus Van Duijvenbode. ,,Het aantal volgers op social media is omhooggeschoten."

‘Aubergenius’ heeft ondertussen al twintig duizend volgers op Instagram. (Tekst gaat verder onder de foto)

Tussen de wedstrijden door bekijkt hij ook de filmpjes die hij krijgt toegestuurd. ,,Ik zag bijvoorbeeld het filmpje van de danseressen die grapjes maakten over de aubergines, dat was wel grappig. Ik heb ze ook gevraagd of ik het mocht gebruiken. Ik doe alles om de aubergines te promoten. Het is een geweldig product", aldus de darter, die ondanks zijn succes niet denkt aan een fulltime-dartsloopbaan. ,,Ik heb dit jaar al 150.000 pond bij elkaar gegooid, misschien wel een beetje meer. Maar het komt niet in me op om ontslag te nemen, hoor. Daar twijfel ik niet aan, ook al word ik wereldkampioen."

Want dat kan zomaar, al treft hij in de halve finales mogelijk Michael van Gerwen, die in uitstekende vorm verkeert. ,,Waar mijn opmars ineens vandaan komt? Ik heb dit jaar gedacht: waar ging het allemaal mis? En ik heb het probleem voor probleem aangepakt. Ik had bijvoorbeeld blessures en niet altijd tijd om te trainen. In combinatie met nieuwe pijlen is alles samen gekomen."

Hardstyle

Woensdag klinkt weer de kenmerkende 'hardstyle' in het lege Alexandra Palace. Waar de meeste darters hebben gekozen voor een voor de fans herkenbaar en vaak feestelijk nummer, betreedt Van Duijvenbode het podium met harde elektronische muziek met zo'n 150 beats per minuut.

,,Ik luister die muziek al vanaf mijn dertiende. Voor wedstrijden zet ik het ook op en tijdens trainingen heb ik het ook op mijn oren. Het liefst pak ik nog wel twee of drie feestjes per jaar mee, maar de afgelopen jaren was ik in de weekenden steeds vaker weg. De muziek geeft me gewoon adrenaline." Van Duijvenbode speelt woensdag in de achtste finales tegen de Engelsman Glen Durrant.

