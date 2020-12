Van Duijvenbode en Van der Voort azen op nieuwe stunts

VoorbeschouwingIn de derde ronde van het WK darts staan vandaag zes wedstrijden uit de derde ronde op het programma in het Alexandra Palace. Op de tweede dag na de kerstbreak komen twee Nederlanders in actie. Lukt het hen om zich te plaatsen voor de vierde ronde? De middagsessie, waarin drie wedstrijden in de derde ronde worden gespeeld, start om één uur.

Jose de Sousa - Mervyn King

Het eerste duel van vandaag wordt gespeeld tussen de Portugese De Sousa en de Engelse King. Beide spelers stroomden pas in de tweede ronde van het toernooi in, beiden wonnen met 3-1. De Brit (19de op de Order of Merit) deed dat tegen Max Hopp, De Sousa (14de) versloeg Ross Smith.

Dirk van Duijvenbode - Adam Hunt

In het tweede duel komt de eerste Nederlander van vandaag in actie. Dirk van Duijvenbode (43ste) neemt het op tegen de Engelse Adam Hunt (76ste), die beiden in de eerste ronde begonnen. Aubergenius verraste in de vorige ronde vriend en vijand door voormalig wereldkampioen Rob Cross met 3-2 te verslaan. In de eerste ronde werd Bradley Brooks naar huis gestuurd. Hunt versloeg Jamie Hughes en Lisa Ashton.

Volledig scherm Dirk van Duijvenbode komt vandaag als eerste Nederlander in actie. © AP

Nathan Aspinall - Vincent van der Voort

De middagsessie wordt afgesloten met Vincent van de Voort. Hij staat tegenover de Engelse topper Nathan Aspinall (6de), die de vorige ronde met moeite won van Scott Waites (3-2). The Dutch Destroyer (27ste) schakelde landgenoot Ron Meulenkamp uit met dezelfde uitslag. In 2011 en 2015 strandde Van der Voort pas in de kwartfinale.

Volledig scherm Vincent van der Voort elimineerde zijn landgenoot Ron Meulenkamp in de tweede ronde (3-2). © BSR Agency

Na de duels in de middag begint om zeven uur de avondsessie, waarin eveneens drie duels in de derde ronde op het programma staan.

Gary Anderson - Mensur Suljovic

Het avondprogramma begint met de wedstrijd tussen Gary Anderson en Mensur Suljovic. Beiden begonnen pas in de tweede ronde van het WK en wonnen allebei met 3-1. De Schotse Anderson (13de) deed dit tegen Madars Razma, De Oostenrijker Suljovic (20ste) tegen Matthew Edgar.

Gerwyn Price - Brendan Dolan

Price en Dolan zijn als tweede aan de beurt in de avondsessie. Price, nummer drie van de Order, had het in zijn eerste ronde lastig tegen de nummer 63 Jamie Lewis. De Welshman wist pas in de vijfde set de overwinning binnen te slepen. Vanavond staat de nummer 30, Brendan Dolan op het programma. De Noord-Ier won vorige ronde met 3-1 van de Japanner Edward Foulkes.

Glen Durrant - Danny Baggish

De dag wordt afgesloten tussen de Engelse Durrant en de Amerikaanse Baggish. The Gambler, zoals de Gabbish wordt genoemd, won al twee wedstrijden dit WK. Vorige ronde werd nummer 21 Adrian Lewis met 3-1 verslagen, Damon Heta in de eerste ronde met 3-2. De Amerikaan staat zelf niet op de Order, Durrant staat twaalfde. De Engelsman stroomde pas in de tweede ronde in en versloeg de Brazilaan Diogo Portela eenvoudig met 3-0.

