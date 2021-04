Van Duijvenbode gaat voor nieuwe titel, weer vroege exit Van Gerwen

Whitlock vond een ronde later alsnog zijn waterloo, toen Van Duijvenbode hem omverblies en met 6-0 naar de uitgang verwees. In de halve finale was Aubergenius, gisteren nog dagwinnaar, vervolgens met 7-4 ook te sterk voor Robert Thornton. Danny Noppert had de kans om er een Nederlandse finale van te maken in Niedernhausen, maar hij kwam in zijn halve finale tegen Dimitri van den Bergh niet verder dan een gemiddelde van 79 en moest het met 2-7 afleggen.



Met Van Gerwen wil het, in tegenstelling tot Van Duijvenbode, nog niet zo vlotten in de Super Series. De drievoudig wereldkampioen darts werd voor de vierde dag op rij al voor de kwartfinales uitgeschakeld. Het was bovendien de vierde opeenvolgende keer dat Mighty Mike verloor van Whitlock.