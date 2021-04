Van Duijvenbode grijpt net naast nieuwe titel, weer vroege exit Van Gerwen

In de eindstrijd pakte Van den Bergh al vroeg de eerste break. Van Duijvenbode vocht zich vervolgens van een 4-1 achterstand terug, om niet veel later toch weer met zijn rug tegen de muur gezet te worden door de Belg. Maar de 28-jarige Zuid-Hollander gaf zich nog altijd niet gewonnen. Hij trok er een beslissende vijftiende leg uit, die hij even later aan The Dream Maker moest laten. Die boekte zo zijn eerste overwinning op de ProTour van de PDC, nadat Van Duijvenbode gisteren al met de overwinning aan de haal ging.



Met Van Gerwen wil het, in tegenstelling tot Van Duijvenbode, nog niet zo vlotten in de Super Series. De drievoudig wereldkampioen darts werd voor de vierde dag op rij al voor de kwartfinales uitgeschakeld. Het was bovendien de vierde opeenvolgende keer dat Mighty Mike verloor van Whitlock.