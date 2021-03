Van Duijvenbode kansloos uitgeschakeld op UK Open

Interview Michael van Gerwen: ‘Ik heb weer iets om voor te vechten’

5 maart In twaalf maanden is er veel veranderd. Zo won Michael van Gerwen een jaar geleden nog met nieuwe pijlen de UK Open en toonde hij zich weer de ‘Machtige Mike’. Het inmiddels vermaledijde coronavirus zette daarna echter alles op z’n kop. De 31-jarige topdarter belandde vervolgens in de ‘zwaarste periode’ uit zijn loopbaan. De robot uit Vlijmen bleek ook maar een mens van vlees en bloed. Ook al waren er twijfels, het geloof in eigen kunnen zal bij hemzelf nooit verdwijnen.