Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode hebben zich geplaatst voor de volgende ronde op de UK Open. Van Gerwen was met 10-8 te sterk voor Scott Mitchell, terwijl Van Duijvenbode revanche nam op idool Gary Anderson (10-9).

Titelhouder Van Gerwen beleefde uiteindelijk geen eenvoudige avond tegen Mitchell, die lang mocht hopen op een stunt. Van Gerwen leek met een 6-3 voorsprong op weg naar een eenvoudige zege, maar Mitchell knokte zich met vier gewonnen legs op rij terug in de wedstrijd. De Engelsman kon zijn voorsprong echter niet behouden.

‘Mighty Mike’, de huidige nummer twee van de wereld, gooide een redelijke partij met een gemiddelde van 99, zes 180'ers en 50 procent op de dubbels.

Ook Van Duijvenbode bereikte de volgende ronde. Begin dit jaar moest ‘Aubergenius’ op het WK Darts nog zijn meerdere erkennen in idool Gary Anderson, vanavond waren de rollen omgedraaid. Van Duijvenbode en Anderson wisselden de voorsprong af, maar uiteindelijk was het de Nederlander die het best presteerde in de slotlegs. Anderson miste twee matchdarts (op dubbel vijf en bullseye, red.), waardoor Van Duijvenbode de 10-9 overwinning kon pakken.

Dirk van Duijvenbode celebrates after winning a set against Rob Cross during day eight of the World Darts Championship at Alexandra Palace in London, Tuesday, Dec. 22, 2020.

Barney

De eerste Majorwedstrijd sinds zijn comeback is er voor Raymond van Barneveld een geworden om snel te vergeten. In zijn eerste wedstrijd op de UK Open was Alan Soutar met 6-3 te sterk. Lisa Ashton zorgde voor een primeur.

Na ruim een jaar afwezigheid maakte Raymond van Barneveld vanmiddag zijn rentree op televisie, nadat hij in december 2019 zijn dartpijlen naast zich neerlegde na zijn uitschakeling op het WK. Via de Q-school verdiende hij zijn Tourkaart terug, maar direct succes op een groot toernooi bleef uit. ‘Barney’ knokte zich na een 3-1 achterstand tegen de Schotse Soutar nog terug tot 3-3, maar verloor daarna drie legs op rij. Met name de laatste twee zullen hem frustreren. Daarin zakte zijn gemiddelde tot onder de tachtig.

De vijfvoudig wereldkampioen toonde in het begin van de partij nog een vleugje van zijn klasse, door 152 uit te gooien. Tot een overwinning leidde het echter niet.

Nederland kreeg sowieso flinke klappen in het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan de eerste dag stonden er 23 Nederlanders op de deelnemerslijst, die inmiddels is geslonken tot acht Nederlanders. Martijn Kleermaker en Maik Kuivenhoven verlengden hun avontuur op de UK Open, terwijl Michael van Gerwen, Danny Noppert, Jermaine Wattimena, Jeffrey de Zwaan, Dirk van Duijvenbode en Vincent van der Voort nog niet in actie hoefden te komen.

Voor Lisa Ashton werd het wél een mooie middag. Met een gemiddelde van 100,3 brak ze namelijk een record. Nooit eerder gooide een vrouwelijke darter zo'n hoog moyenne op een televisietoernooi. Daarmee knikkerde ze Aaron Beeney uit het toernooi: 2-6.

