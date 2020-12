Van Duijvenbode met comeback naar kwartfinales: ‘Piste zowat in mijn broek’

Van Duijvenbode scoorde gedurende de hele partij veel beter en begon dat in de derde set eindelijk ook uit te buiten. Deze werd binnengehaald, waarna de vierde weer de kant van de drievoudig Lakeside-kampioen opviel. Voor de vijfde set had Van Duijvenbode nog een paar fraaie finishes achter de hand gehouden. Met ‘checkouts’ van 113, 106 en 92 verkleinde de Zuid-Hollander het gat naar 3-2.



‘Aubergenius’ was begonnen aan zijn comeback en trok deze in de zesde set door. Kers op de taart was een 170-finish, alweer zijn tweede van het toernooi, die hem richting een zevende en beslissende set hielp. Daarin werd het 2-2 en moest er, hoe kon het ook anders in deze thriller, een ‘decider’ aan te pas komen. Die ging dan weer ‘met de darts mee’ naar Van Duijvenbode, die zijn comeback compleet had gemaakt en zich voor het eerst in zijn loopbaan bij de laatste acht van een WK schaarde. In de kwartfinales wacht Gary Anderson op 1 januari.