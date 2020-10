Van Duijvenbode over 73 gemiddeld: ‘Ik kom niet eens in de buurt van tevreden’

Van Duijvenbode is blij dat hij door is, maar daar was ook alles mee gezegd. ,,Op deze manier ga je uiteindelijk niks bereiken. Ik verlies liever met 2-1 en met 105 gemiddeld dan dit. Ik geloof dat ik 60 gemiddeld heb gegooid.” Het was bijna 73 gemiddeld. Lachend: ,,Hier win je nog mee ook. Dit was gewoon dramatisch. Ik kom niet eens in de buurt van tevreden.” In de volgende ronde neemt hij het op tegen Dimitri van den Bergh.