Van Duijvenbode ruilt bijnaam Titan in voor Aubergenius, maar nu nog niet

Door Max van der Put



Dirk van Duijvenbode was in het begin wat aarzelend toen hij Aubergenius werd genoemd nadat een Engelse dartscommentator die term had verzonnen. Maar inmiddels is hij om. ZIjn huidige bijnaam Titan gaat verdwijnen, het wordt officieel. Maar nu nog niet.



,,Ik denk ergens volgend jaar”, aldus Van Duijvenbode. ,,Ik zou het meteen kunnen doen, maar ik vind dat ik dat niet kan maken tegenover mensen die net een shirtje van mij hebben gekocht met Titan achterop. Voor mezelf is het niet zo belangrijk, het is alleen een commercieel dingetje. En dan vind ik het belangrijk dat ik mensen niet voor het hoofd stoot.”

Wat ook gaat veranderen: zijn telefoonnummer. ,,Er zijn ineens wel heel veel mensen die dat blijken te hebben. Ik kan na een wedstrijd minutenlang blijven scrollen door whatsapp-berichtjes. Tot voor kort gaf ik antwoord op alle berichten die ik via sociale media kreeg, maar dat is nu niet meer te doen. Ik denk dat ik na het WK maar een ander telefoonnummer neem.”

Moussaka

In het interview op RTL7 met Arjan van der Giessen na zijn zege op Glen Durrant maande hij Arjan van der Giessen aan om toch echt aubergines te gaan eten. ,,Laatste waarschuwing”, liet de darter weten. Maar in wat voor gerechten gebruikt hij het fruit eigenlijk zelf? ,,Vooral mediterraanse. Moussaka vooral. Maar ook wel in lasagne, dan neem ik gegrilde plakken aubergine in plaats van bladerdeeg. En ik ben van plan om er op de barbecue mee te gaan experimenteren. Ik heb zo’n professionele. Die gaat in principe elke zondag aan.”

Serieuze business: Van Duijvenbode had een afspraak staan met zijn osteopaat op 24 december, maar vanwege alle corona-perikelen kon hij er niet naartoe. ,,En om hem in te vliegen, dat lijkt me nogal prijzig, als hij dat al zou doen. Maar ik red het hier ook wel. Ik heb middeltjes bij me om de pijn rond mijn elleboog en in mijn schouder te verdoven. En ik heb gelukkig een bad op mijn hotelkamer. Dan zet ik de temperatuur op z’n heetst en dat helpt ook goed bij het ontspannen van de spieren. Normaal gesproken is er een vrouwelijke beveiliger in Alexandra Palace die massages geeft. Daar zou ik zeker gebruik van maken als dat mocht. Maar we zitten vanwege coroan allemaal in bepaalde zones en wij zitten in een andere dan de beveiligers. Jammer.”

Oud en Nieuw zal aan hem voorbij gaan. ,,Op de Nederlandse tijd zal ik nog wel wakker zijn, als het in Engeland middernacht is, slaap ik denk ik al. Mijn wekker zet ik om zeven uur of half acht en rond half tien ga ik al naar Ally Pally. Zo is het nu even. Daar heb ik geen probleem mee.”

Voor zijn partij tegen Gary Anderson vrijdagmiddag is hij minder nerveus dan voor de eerdere wedstrijden op dit WK. ,,Toen voelde ik de druk van het niet snel uitgeschakeld willen worden. Nu gaat het lekker en wil ik gewoon door. Dat is prima. En Gary is altijd wel een beetje mijn idool geweest, maar sinds ik van hem heb gewonnen op de World Grand Prix is hij meer een gewone tegenstander geworden. Daarvoor had ik op vloertoernooien alleen maar van hem verloren. Nu weet ik dat ik hem kan verslaan. Dat scheelt.”