Van Duijvenbode stunt tegen Anderson, Van Gerwen en De Zwaan naar huis

Van Duijvenbode overklaste Anderson in de lege Ricoh Arena in Coventry vanaf de eerste pijl en liep dan ook vlot uit naar een voorsprong van 2-0 in sets én legs. Na een kleine comeback van Anderson, maakte de Nederlander het in de vierde set af. Het gemiddelde van Van Duijvenbode was uiteindelijk 94,29 per drie pijlen, tegenover 88,02 voor zijn Schotse opponent.