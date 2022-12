Van Duijvenbode treft Tsjech met hoogste toernooigemiddelde, Heta maakt gehakt van Lewis

Raymond Smith haalde vorig jaar nog de vierde ronde van het WK, maar dit jaar zit het wereldkampioenschap er na één ronde al op voor de Australiër. Sedlacek volgde Dimitri Van den Bergh op als de speler met het hoogste toernooigemiddelde tot nu toe en mag het nu tegen Van Duijvenbode opnemen. De twee stonden in mei al eens tegenover elkaar op de Czech Darts Open. Toen won Aubergenius met 6-3. Van Duijvenbode en Sedlacek spelen donderdag de laatste wedstrijd van de middagsessie.



Voor de Oekraïense WK-debutant Vladyslav Omelchenko zit er het WK er na één ronde op. Omelchenko schreef geschiedenis door als eerste darter uit Oekraïne uit te komen op het wereldkampioenschap, maar Luke Woodhouse kende geen genade en won met 3-0. Daardoor mag Woodhouse het in de tweede ronde opnemen tegen Gerwyn Price.



In de laatste partij van de middagsessie maakte de Australiër Damon Heta, nummer twintig van de wereld, genadeloos gehakt van voormalig wereldkampioen Adrian Lewis. Jackpot kwam er totáál niet aan te pas tegen The Heat, een van de outsiders dit WK: 3-0.