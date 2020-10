Van Duijvenbode uitgeschakeld op EK Darts na matige partij tegen Clayton

reactie Van Wonderen na GA Eag­les-Excelsior: ‘Wij moeten niet kijken naar de eerste en tweede plaats’

16:56 Trainer Kees van Wonderen van GA Eagles had wel in de gaten dat zijn ploeg er samen met Excelsior geen verheffend optreden van had gemaakt voor de tv-kijker. ,,Ik snap dat dit taai is om naar te kijken’’, erkende de coach zaterdag na de doelpuntloze remise in eigen stadion.