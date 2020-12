Van Duijvenbode valt ook op met merkwaardig interview: ‘Sorry, ben te blij om te antwoorden’

Dirk van Duijvenbode viel dinsdagavond niet alleen op met zijn spectaculaire zege op oud-wereldkampioen Rob Cross, ook het interview dat hij na afloop gaf bij RTL7 was allesbehalve standaard. ,,Sorry voor dit interview, ik ben gewoon te blij om te antwoorden.”

Van Duijvenbode trok de overwinning in de tweederondepartij op het WK darts naar zich door in de beslissende leg van de vijfde set 99 uit te gooien. De logische vraag na afloop was dan ook waar hij dat na zo’n slopende partij nog vandaan had gehaald.

,,Waar ik het vandaan haal? Nou gewoon uit mijn pijlen. Ja, mijn pijlen. Tja, ik ben gewoon iets te blij om te antwoorden nu. Excuses-moi.” ,,Nou, laat maar zien dat je blij bent, je hebt zojuist oud-wereldkampioen Rob Cross verslagen”, pareert interviewer Arjan van der Giessen. Van Duijvenbode, na een slokje water: ,,Ja, dat klopt.”

De 28-jarige geboren Katwijker gaat daarna nog wel iets serieuzer in op de partij, waarin hij tot twee keer toe een achterstand in sets moest repareren. ,,In de eerste set voelde ik me al beter dan Rob. Ik kon hem elke leg uitdagen. Hij ging een beetje schreeuwen en zichzelf oppeppen en toen dacht ik al: je bent gewoon bang.”

De zenuwslopende laatste leg maakte uiteindelijk het verschil in het voordeel van ‘Aubergenius’. ,,Ik had gewoon in mijn hoofd, hij gaat een 15-darter gooien, dan gooi ik een 12-darter. Nu ga ik ook proberen de finale te halen, al zal dat lastig zijn.”

Vervolgens raakt hij halverwege een vraag toch weer de draad kwijt. ,,Waar hadden we het nu eigenlijk over? Sorry hoor, voor dit interview. En eet aubergines!”

