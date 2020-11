Van Duijvenbode verrast wereldkampioen Wright op Grand Slam

Hoogste gemiddelde ooit Van den Bergh gooit record Taylor uit de boeken

Dimitri Van den Bergh heeft op het Grand Slam of Darts een record op zijn naam gebracht. De 26-jarige Belg kwam tot een gemiddelde van maar liefst 114,85 en daarmee gooide hij het record van dartslegende Phil Taylor uit de boeken. Taylor kwam in 2014 op het Grand Slam of Darts tot een gemiddelde van 114,65. Van den Bergh versloeg in Coventry Ricky Evans met 5-1.